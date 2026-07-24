Regno Unito, vendite al dettaglio oltre attese a giugno

(Teleborsa) - Crescono le vendite al dettaglio in Regno Unito a giugno. Secondo l'Office for National Statistics, le vendite retail hanno segnato un incremento dell'1% su base mensile, migliore del -0,3% atteso dagli analisti, dopo il +1,2% registrato a maggio.



Su base annua si registra una salita del 4,2% rispetto al +2,3% del consensus ed al +3,5% indicato il mese precedente.



Le vendite al dettaglio core, che escludono i carburanti, sono cresciute dell'1,1% su mese, contro il -0,4% del consensus, dopo il +1,2% del mese precedente. Su anno, il dato core ha segnato un +5,4% rispetto al +3,2% atteso ed al +4,9% precedente.

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