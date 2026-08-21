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Vendite dettaglio Regno Unito (MoM) in luglio
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21 agosto 2026 - 08.30
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Vendite dettaglio in luglio su base mensile (MoM) -0,5%
, in calo rispetto al precedente +0,7% (la previsione era -0,4%).
(Foto: © Marian Vejcik / 123RF)
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