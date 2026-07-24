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Vendite dettaglio Regno Unito (MoM) in giugno

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Vendite dettaglio Regno Unito (MoM) in giugno
Regno Unito, Vendite dettaglio in giugno su base mensile (MoM) +1%, in calo rispetto al precedente +1,2% (la previsione era -0,3%).

(Foto: © Marian Vejcik / 123RF)
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