Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 24/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Seduta molto negativa per l'Hang Seng Index, che perde terreno, mostrando una discesa dell'1,89%.
Le implicazioni di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 25.860,8 con primo supporto visto a 25.322,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 25.127,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)