Milano 16:08
52.659 +0,22%
Nasdaq 16:08
29.194 +0,59%
Dow Jones 16:08
53.445 +0,05%
Londra 16:08
10.862 +0,07%
Francoforte 16:08
26.281 +0,67%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 24/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 24/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto

Seduta molto negativa per l'Hang Seng Index, che perde terreno, mostrando una discesa dell'1,89%.

Le implicazioni di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 25.860,8 con primo supporto visto a 25.322,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 25.127,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```