Milano 17:35
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Nasdaq 21:28
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Dow Jones 21:28
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Modesto recupero per Francoforte, in aumento dello 0,61%

Il DAX termina le contrattazioni a 26.266,14 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Francoforte, in aumento dello 0,61%
Francoforte conclude in progresso dello 0,61%, archiviando la sessione a 26.266,14 punti.
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