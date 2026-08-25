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Borsa: Modesto recupero per Francoforte, in aumento dello 0,61%
Il DAX termina le contrattazioni a 26.266,14 punti
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