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Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (-0,02%)

Il Dow Jones termina gli scambi a 53.559,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (-0,02%)
Non si allontana dalla parità l'indice dei principali titoli USA, che mostra un deludente -0,02%, archiviando la seduta a 53.559,34 punti.
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