Milano
9:56
52.779
+0,45%
Nasdaq
24-ago
29.023
0,00%
Dow Jones
24-ago
53.417
+0,26%
Londra
9:56
10.865
+0,10%
Francoforte
9:56
26.184
+0,30%
Martedì 25 Agosto 2026, ore 10.12
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,38%
Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,38%
Il DAX avvia la seduta a 26.206,01 punti
In breve
,
Finanza
25 agosto 2026 - 09.03
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa di Francoforte, in rialzo dello 0,38%, dopo aver aperto a 26.206,01 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,73%
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,40%
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,38%
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,23%
Argomenti trattati
Borsa
(942)
·
Francoforte
(175)
Titoli e Indici
DAX
+0,41%
Altre notizie
Borsa: Modesto recupero per Francoforte, in aumento dello 0,69%
Borsa: Senza slancio Francoforte che avanza appena dello 0,26%
Borsa: Senza slancio Francoforte che avanza appena dello 0,41%
Borsa: Senza slancio Francoforte che avanza appena dello 0,59%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Francoforte, in progresso dello 0,77%
Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,52%
Guide
Orologi come investimento alternativo: come valutarli e quali rischi conoscere
Un orologio meccanico può conservare il proprio fascino per decenni, passare da un proprietario all’altro e acquisire valore grazie ad alcune caratteristiche, come la rarità, la sua storia e lo stato...
leggi tutto