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Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,38%

Il DAX avvia la seduta a 26.206,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,38%
Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa di Francoforte, in rialzo dello 0,38%, dopo aver aperto a 26.206,01 punti.
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