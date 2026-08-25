Forte interesse per Exor

(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto

Rialzo marcato per la società d'investimento controllata dalla famiglia Agnelli , tra i componenti dell' AEX , che archivia la sessione in utile dello 0,21% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 71,35 Euro, con stop loss individuato a quota 68,5 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```