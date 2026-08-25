Forte interesse per Exor
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Rialzo marcato per la società d'investimento controllata dalla famiglia Agnelli, tra i componenti dell'AEX, che archivia la sessione in utile dello 0,21% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 71,35 Euro, con stop loss individuato a quota 68,5 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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