Milano 29-lug
51.443 0,00%
Nasdaq 29-lug
27.192 -2,06%
Dow Jones 29-lug
51.594 -2,19%
Londra 29-lug
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Francoforte 29-lug
25.460 0,00%

Invito all'acquisto per Exor

Finanza
Invito all'acquisto per Exor
(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio
Bene la società d'investimento controllata dalla famiglia Agnelli, tra i componenti dell'AEX, con un rialzo dello 0,14%.


Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 69,5 Euro, con stop loss individuato a quota 66,62 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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