Invito all'acquisto per Exor
(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio
Bene la società d'investimento controllata dalla famiglia Agnelli, tra i componenti dell'AEX, con un rialzo dello 0,14%.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 69,5 Euro, con stop loss individuato a quota 66,62 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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