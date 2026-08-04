Lettura rialzista per Exor

(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto

Effervescente la società d'investimento controllata dalla famiglia Agnelli , tra i componenti dell' AEX , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,02%.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 70,7 Euro, con stop loss calcolato a quota 66,53 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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