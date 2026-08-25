Francoforte: balza in avanti Lufthansa
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia aerea tedesca, con una variazione percentuale del 2,62%.
L'andamento di Lufthansa nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 7,87 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 8,08. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 8,29.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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