Francoforte: brillante l'andamento di Krones

(Teleborsa) - Bene il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti , con un rialzo del 2,57%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Krones rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Krones mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 120,5 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 117,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 123,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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