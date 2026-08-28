"Buy" per Krones
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Seduta vivace per il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti, tra i titoli dell'indice MDAX, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,51%.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 119,2 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 112,9 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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