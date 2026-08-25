Francoforte: rally per Scout24

(Teleborsa) - Protagonista la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,65%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Scout24 evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Scout24 rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 82,35 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 78,6. L'equilibrata forza rialzista di Scout24 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 86,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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