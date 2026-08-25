Francoforte: rally per Scout24
(Teleborsa) - Protagonista la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,65%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Scout24 evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Scout24 rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 82,35 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 78,6. L'equilibrata forza rialzista di Scout24 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 86,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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