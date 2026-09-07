Francoforte: calo per Scout24

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , con una flessione del 2,23%.



L'andamento di Scout24 nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Scout24 , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 75,35 Euro. Primo supporto visto a 73,9. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 73,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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