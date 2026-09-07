Francoforte: calo per Scout24
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, con una flessione del 2,23%.
L'andamento di Scout24 nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Scout24, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 75,35 Euro. Primo supporto visto a 73,9. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 73,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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