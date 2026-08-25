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Francoforte: scambi al rialzo per Auto1

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per Auto1
Seduta positiva per Auto1, che avanza bene del 2,65%.
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