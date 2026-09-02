Milano 12:36
51.661 -0,49%
Nasdaq 1-set
29.077 0,00%
Dow Jones 1-set
52.767 -0,79%
Londra 12:36
10.717 -0,67%
Francoforte 12:36
25.739 -0,89%

Francoforte: netto calo registrato da Auto1

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: netto calo registrato da Auto1
Retrocede molto Auto1, che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,71%.
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