Milano 16:19
52.709 +0,32%
Nasdaq 16:19
29.192 +0,58%
Dow Jones 16:19
53.510 +0,17%
Londra 16:19
10.871 +0,15%
Francoforte 16:19
26.304 +0,75%

Londra: rosso per Diageo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: rosso per Diageo
Si muove verso il basso l'azienda di bevande alcoliche, con una flessione dell'1,84%.
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