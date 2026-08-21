Milano 10:32
52.969 +0,58%
Nasdaq 20-ago
29.213 -0,72%
Dow Jones 20-ago
52.759 -1,32%
Londra 10:32
10.773 +0,23%
Francoforte 10:32
26.074 +0,35%

Londra: rosso per Smith & Nephew

Migliori e peggiori, In breve
Londra: rosso per Smith & Nephew
Rosso per il produttore di attrezzature mediche e dispositivi ortopedici, che sta segnando un calo dell'1,86%.
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