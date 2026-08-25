Madrid: nuovo spunto rialzista per Sacyr

(Teleborsa) - Avanza il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici , che guadagna bene, con una variazione dell'1,92%.



La tendenza ad una settimana di Sacyr è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Sacyr si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,312 Euro. Prima resistenza a 4,366. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,276.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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