Madrid: scambi negativi per Sacyr

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici , che presenta una flessione del 2,32%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sacyr , che fa peggio del mercato di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4,337 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,431. Il peggioramento di Sacyr è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4,305.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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