Madrid: scambi negativi per Sacyr
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici, che presenta una flessione del 2,32%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sacyr, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4,337 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,431. Il peggioramento di Sacyr è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4,305.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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