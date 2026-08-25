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New York: amplia l'ascesa Moderna

Migliori e peggiori
New York: amplia l'ascesa Moderna
(Teleborsa) - Protagonista la società americana di biotecnologia, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 10,58%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Moderna rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Moderna è in rafforzamento con area di resistenza vista a 158,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 145,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 171,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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