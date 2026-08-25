New York: rosso per Diamondback Energy
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore americano di petrolio e gas naturale, che presenta una flessione dell'1,98%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100, ad evidenza del fatto che il movimento di Diamondback Energy subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Diamondback Energy. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Diamondback Energy evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 203,2 USD. Primo supporto a 200,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 199,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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