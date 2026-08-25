New York: rosso per Diamondback Energy

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore americano di petrolio e gas naturale , che presenta una flessione dell'1,98%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di Diamondback Energy subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Diamondback Energy . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Diamondback Energy evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 203,2 USD. Primo supporto a 200,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 199,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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