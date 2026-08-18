"Buy" per Diamondback Energy

(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto

Grande giornata per il produttore americano di petrolio e gas naturale , tra i componenti del Nasdaq 100 , che mette a segno un rialzo dell'1,90%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico di Diamondback Energy suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 206,3 USD, con stop loss stimato in area 196,6 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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