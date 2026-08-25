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Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il comparto immobiliare italiano
Performance positiva per l'indice delle società immobiliari in Italia, che continua la giornata in aumento dell'1,12% rispetto alla chiusura precedente.
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