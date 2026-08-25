Pichetto, decreti attuativi per ritorno al nucleare entro fine anno

(Teleborsa) - "E' un impegno che ho assunto con il presidente del Consiglio e il governo: entro fine anno intendo presentare i decreti legislativi su tutti i temi fondamentali per il ritorno alla produzione di energia da fonte nucleare". Lo ha detto a ilSussidiario.net il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, che nel pomeriggio sarà ospite del Meeting di Rimini.





"Poi sappiamo bene - aggiunge - che l'iter di approvazione può essere lungo, dato che è necessario anche il parere della Conferenza Stato-Regioni. Mi auguro sia il più rapido possibile".



"Di fronte alla prospettiva di un aumento della domanda di elettricità del 50% nei prossimi 15 anni, che servirà non solo ai data center, ma anche alla mobilità elettrica e ad alimentare le pompe di calore per riscaldare le case - ha concluso - dobbiamo essere in grado di aumentare l'offerta diventando sempre più autonomi".

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