Newcleo, presentato alla NRC il piano per l'impianto di combustibile MOX negli Usa

(Teleborsa) - Newcleo, azienda che sviluppa reattori modulari avanzati e impianti per la produzione di combustibile nucleare, ha presentato alla Nuclear Regulatory Commission (NRC) statunitense un Regulatory Engagement Plan (REP) relativo a un impianto per la produzione di combustibile a ossidi misti (MOX) negli Stati Uniti. Il documento segue quello già depositato a luglio per il reattore veloce raffreddato a piombo LFR-AS-200, e rappresenta una tappa significativa nel percorso della società verso la creazione di una fonte di combustibile nucleare avanzato per i propri reattori modulari (AMR).



"Questa presentazione alla NRC rappresenta un passo concreto per portare avanti il nostro impianto per la produzione di combustibile MOX negli Stati Uniti, facendo leva sul lavoro di oltre 100 ingegneri con decenni di esperienza industriale", ha dichiarato Stefano Buono, CEO di newcleo. "Il nostro obiettivo è ridurre l'onere di lungo periodo associato al combustibile nucleare usato e aumentare l'indipendenza energetica".



Il REP definisce il quadro delle interlocuzioni tra la società e la NRC nella fase preliminare alla domanda di licenza, individuando i nodi regolatori e tecnici da affrontare e un calendario indicativo delle attività di confronto, così da favorire fin dalle prime fasi una comunicazione bidirezionale con l'autorità e individuare tempestivamente eventuali criticità.



Le interlocuzioni negli Stati Uniti si affiancano ai progressi già ottenuti in Europa: a inizio anno l'Autorità francese per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ASNR) ha espresso parere positivo sull'Approccio alla sicurezza presentato per l'analogo impianto MOX che newcleo prevede di costruire in Francia, tappa rilevante nel processo di pre-licensing transalpino.

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