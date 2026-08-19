Reclutamento docenti precari, Pacifico (Anief) chiede ritorno a doppio canale reclutamento

(Teleborsa) - “È arrivato il tempo di procedere con le immissioni in ruolo degli insegnanti precari direttamente da GPS, anche dei docenti su posto comune oltre che su sostegno". Lo dichiara oggi Marcello Pacifico, dopo avere preso atto che anche quest’anno il numero di supplenze annuali si collocherà tra le 150 e le 200 mila.



"Lo chiediamo dall’inizio di questa legislatura e ora ribadiamo la richiesta perché si approvi un decreto legge entro il prossimo autunno, così da predisporre le prossime assunzioni a tempo indeterminato direttamente da Gps dopo le Graduatorie ad esaurimento", sottolinea Pacifico.







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