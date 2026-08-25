Milano 10:03
52.745 +0,39%
Nasdaq 24-ago
29.023 0,00%
Dow Jones 24-ago
53.417 +0,26%
Londra 10:03
10.859 +0,05%
Francoforte 10:03
26.178 +0,27%

Segnali d'acquisto per Anglo American

Finanza
Segnali d'acquisto per Anglo American
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Punta con decisione al rialzo la performance della società mineraria, tra i titoli dell'indice FTSE 100, con una variazione percentuale dell'1,25%.


Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 41,18 sterline, Anglo American è molto appetibile con stop loss impostato a quota 39,53 pounds e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```