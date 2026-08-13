Milano 12:36
53.944 +0,46%
Nasdaq 12-ago
29.743 0,00%
Dow Jones 12-ago
53.770 -0,04%
Londra 12:36
10.798 -0,33%
Francoforte 12:36
26.460 +0,49%

Londra: rosso per Anglo American

Migliori e peggiori, In breve
Londra: rosso per Anglo American
Pressione sulla società mineraria, che tratta con una perdita del 2,98%.
Condividi
```