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Londra: andamento negativo per Anglo American

Migliori e peggiori
Londra: andamento negativo per Anglo American
(Teleborsa) - Pressione sulla società mineraria, che tratta con una perdita del 2,98%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Anglo American rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'esame di breve periodo di Anglo American classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 39,7 sterline e primo supporto individuato a 39,17. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 40,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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