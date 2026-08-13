Londra: andamento negativo per Anglo American
(Teleborsa) - Pressione sulla società mineraria, che tratta con una perdita del 2,98%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Anglo American rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'esame di breve periodo di Anglo American classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 39,7 sterline e primo supporto individuato a 39,17. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 40,23.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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