Londra: brillante l'andamento di Anglo American

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società mineraria , che tratta in utile del 2,66% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Anglo American rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Anglo American è in rafforzamento con area di resistenza vista a 40,45 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 39,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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