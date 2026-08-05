Londra: brillante l'andamento di Anglo American
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società mineraria, che tratta in utile del 2,66% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Anglo American rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Anglo American è in rafforzamento con area di resistenza vista a 40,45 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 39,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 41.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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