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Londra: risultato positivo per Anglo American

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per Anglo American
Punta con decisione al rialzo la performance della società mineraria, con una variazione percentuale del 3,37%.
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