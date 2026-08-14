Londra: giornata depressa per Anglo American
(Teleborsa) - Pressione sulla società mineraria, che tratta con una perdita del 2,20%.
La tendenza ad una settimana di Anglo American è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Anglo American. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 38,6 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 38,11. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 37,94.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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