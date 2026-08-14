Londra: giornata depressa per Anglo American

(Teleborsa) - Pressione sulla società mineraria , che tratta con una perdita del 2,20%.



La tendenza ad una settimana di Anglo American è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Anglo American . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 38,6 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 38,11. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 37,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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