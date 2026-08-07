REVO Insurance, Intermonte incrementa target price e conferma Neutral

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato a 26,5 euro per azione (dai precedenti 25,8 euro) il target price su REVO Insurance , società assicurativa quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali e ai rischi parametrici, confermando la raccomandazione "Neutral" sul titolo.



Gli analisti scrivono che i risultati del secondo trimestre sono stati sostanzialmente in linea con le aspettative, registrando un altro trimestre di solida crescita dei premi e della redditività operativa, nonostante una certa debolezza nel segmento agricolo. Il gruppo continua ad espandere la propria rete distributiva in Italia, guadagnando terreno in Spagna.



L'acquisizione per un importo massimo di 22 milioni di euro di Eurocaution, broker specializzato con sede in Lussemburgo, consente l'accesso all'interessante surety market del Benelux e rafforza ulteriormente il profilo di crescita europeo di REVO. Eurocaution genera attualmente circa 10 milioni di euro di ricavi e 2,3 milioni di euro di EBITDA, con l'obiettivo di REVO di raggiungere i 20 milioni di euro di ricavi entro il 2029 attraverso l'espansione geografica e di prodotto.



"Sebbene gran parte del potenziale di crescita a breve termine sembri già riflesso nel prezzo delle azioni, continuiamo a considerare REVO un operatore unico nel settore delle specialty line europee, supportato da una piattaforma tecnologica scalabile e differenziante", si legge nella ricerca, dove viene sottolineando che l'azienda sta lavorando per migliorare il contributo della riassicurazione e sta espandendo la distribuzione, con potenziali opportunità nei settori fintech e bancario. Eurocaution rappresenta un primo passo, con la possibilità di ulteriori acquisizioni.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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