Banca Ifis, Intermonte conferma rating, prezzo obiettivo a 15,9 euro e stime

(Teleborsa) - Intermonte conferma su Banca Ifis
il rating neutral e il target price a 15,9 euro
, in upside rispetto al prezzo di 15 euro.
La banca - ricorda lo studio - ha registrato nel secondo trimestre un risultato netto
migliore di quanto stimato dagli analisti grazie ad accantonamenti inferiori alle attese e a ricavi core resilienti
e con un coefficiente CET1 rimasto solido al 13,4%
, ben al di sopra del requisito SREP, riflettendo maggiori deduzioni per RWA e DTA, parzialmente assorbite da minori accantonamenti per il calendario e deduzioni per attività immateriali. Il management ha confermato la guidance sull'utile netto per l'esercizio 2026
, compresa tra 100 e 110 milioni di euro
.
Nella conference call, il management ha ribadito il messaggio relativo all'anno di transizione
in un contesto che beneficia dei segnali positivi legati al "forte interesse per il deconsolidamento dei crediti deteriorati da parte di investitori nazionali e internazionali, operatori specializzati, istituzioni finanziarie e importanti fondi di private equity globali".
In termini di capitale e remunerazione - aggiunge il report - il management punta a un CET1
per l'esercizio 2026 intorno al 13,5%
e ha ribadito l'importanza dei dividendi come pilastro fondamentale della strategia
.
Gli esperti di Intermonte confermano le proprie stime
, che includono ancora il contributo del settore dei crediti deteriorati (anche se a un ritmo più lento) in attesa dei termini del suddetto deconsolidamento.