Milano 9:32
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Nasdaq 25-ago
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Dow Jones 25-ago
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Londra 9:32
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Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,68%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.685,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,68%
Hong Kong allunga timidamente il passo dello 0,68% e chiude a 25.685,4 punti.
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