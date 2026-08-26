Milano 17:35
52.883 +0,31%
Nasdaq 17:48
29.212 +0,01%
Dow Jones 17:48
53.490 -0,16%
Londra 17:35
10.878 -0,07%
Francoforte 17:35
26.286 +0,08%

Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,07%

Il FTSE 100 chiude a 10.878,12 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,07%
Giornata fiacca per Londra, che porta a casa un modesto -0,07%, terminando le negoziazioni a 10.878,12 punti.
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