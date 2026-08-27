Milano 17:35
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Nasdaq 22:00
29.642 +1,43%
Dow Jones 22:04
53.569 +0,20%
Londra 17:35
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Francoforte 17:37
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Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,2%

Il Dow Jones chiude a 53.568,55 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,2%
Giornata fiacca per l'indice dei principali titoli americani, che porta a casa un modesto +0,2%, terminando le negoziazioni a 53.568,55 punti.
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