Milano 9:34
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Londra 9:34
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Forte interesse per Standard Life

Finanza
Forte interesse per Standard Life
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Rialzo marcato per Standard Life, tra i componenti del FTSE 100, che archivia la sessione in utile dello 0,92% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Standard Life presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 9,37 sterline, con stop loss individuato in area 8,966 pounds, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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