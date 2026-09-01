Londra: movimento negativo per Standard Life

(Teleborsa) - Ribasso per Standard Life , che presenta una flessione del 2,55%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Standard Life , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Standard Life mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 9,25 sterline. Rischio di discesa fino a 9,11 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 9,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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