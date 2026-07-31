Milano 14:38
52.375 +0,52%
Nasdaq 30-lug
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Dow Jones 30-lug
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Londra 14:38
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Francoforte 14:38
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Francoforte: si concentrano le vendite su Kion

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Kion
Si muove verso il basso Kion, con una flessione del 3,57%.
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