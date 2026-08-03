Francoforte: andamento sostenuto per Kion
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Kion, in guadagno del 2,54% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Kion rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Kion mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 39,27 Euro con area di resistenza individuata a quota 40,34. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 38,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```