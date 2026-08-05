Francoforte: andamento rialzista per Kion
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Kion, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,82%.
Lo scenario su base settimanale di Kion rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le tendenza di medio periodo di Kion si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 41,65 Euro. Supporto stimato a 41,24. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 42,06.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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