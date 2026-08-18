Londra: si concentrano le vendite su Halma
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro, con una flessione del 2,16%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Halma, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Halma. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Halma evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 36,67 sterline. Primo supporto a 35,97. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 35,73.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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