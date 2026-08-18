Milano 15:16
53.331 -0,48%
Nasdaq 17-ago
29.995 0,00%
Dow Jones 17-ago
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Londra 15:16
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Francoforte 15:16
26.244 -0,36%

Londra: andamento negativo per Halma

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Halma
Seduta in ribasso per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro, che mostra un decremento del 2,16%.
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