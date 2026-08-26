New York: Lumentum Holdings in rally

(Teleborsa) - Grande giornata per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,14%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lumentum Holdings più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di Lumentum Holdings sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 939,1 USD. Possibile una discesa fino al bottom 890,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 987,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```