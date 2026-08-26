Timido aumento in Piazza Affari in un'Europa poco mossa

(Teleborsa) - Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano
, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. A Wall Street, si muove vicino alla parità l'S&P-500
. Sul listino milanese brillano Buzzi
, Fincantieri
, A2A
e Unicredit
, mentre le vendite hanno colpito in particolare Inwit
, Ferrari
e Lottomatica
. Tra i titoli coinvolti nel risiko bancario da segnalare Banco BPM
che chiude a +0,31% all'indomani del giudizio preliminare del Cda sull'offerta di Bmps
(-0,62%). In rialzo anche Intesa Sanpaolo
(+0,31%). In leggera flessione Unipol
, bene Generali
alla vigilia del Cda sull'offerta del Monte Paschi per la controllata Banca Generali
.
Il sentiment beneficia delle speranze sui negoziati per Hormuz
, mentre gli investitori attendono i risultati
in serata di Nvidia
che dovrebbero fornire nuove indicazioni sulle prospettive dell'intelligenza artificiale.
Dall'agenda macro sono usciti due dati chiave per la politica monetaria della Federal Reserve: PCE
e PIL
. L’indice dei prezzi delle spese per i consumi personali
(Pce), l’indicatore di inflazione preferito dalla Federal Reserve, è aumentato del 3,7% nei 12 mesi fino a luglio, rimanendo invariato rispetto a giugno, secondo quanto comunicato dall’Ufficio di analisi economica del Dipartimento del Commercio. Gli economisti intervistati da Reuters avevano previsto una lettura – che la Fed utilizza per fissare il proprio obiettivo – pari al 3,6%. Il Pce aveva accelerato a maggio ai massimi degli ultimi tre anni, attestandosi al 4,1%, dopo che il presidente Donald Trump ha lanciato attacchi aerei insieme a Israele contro l’Iran a febbraio. Il calo dell’inflazione negli ultimi due mesi ha contribuito a rafforzare le argomentazioni della maggioranza dei membri del Comitato federale per il mercato aperto (Fomc) che a luglio ha votato per lasciare i tassi invariati nella fascia compresa tra il 3,50% e il 3,75%, dove si trovano da dicembre. L’Ufficio di analisi economica ha inoltre aggiornato oggi i dati sulla crescita economica
del secondo trimestre, lasciando invariata la stima di crescita annualizzata del prodotto interno lordo all’1,5%.
Venerdì lo sguardo si sposterà sull'intervento del presidente Kevin Warsh
al simposio annuale della Fed a Jackson Hole
, un discorso che arriva dopo l'annuncio da parte del dipartimento del Tesoro di un piano per contenere i rendimenti dei titoli di Stato a lunga scadenza.
Sempre in tema di banche centrali, Isabel Schnabel
, membro del Comitato esecutivo della BCE, ha detto che i tassi di interesse devono aumentare ulteriormente
a causa dei rischi al rialzo per l'inflazione derivanti dal conflitto in Medio Oriente e dalla solida economia dell'eurozona.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,165. Perde terreno l'oro
, che scambia a 4.596,9 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,32%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 82,81 dollari per barile.
In lieve rialzo lo spread
, che si posiziona a +81 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,03%. Tra gli indici di Eurolandia
piccolo passo in avanti per Francoforte
, che mostra un progresso dello 0,61%, Londra
è stabile, riportando un moderato -0,07%, e composta Parigi
, che cresce di un modesto +0,27%.
Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,31%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,30%, portandosi a 55.506 punti.
Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,06%); sulla stessa linea, senza direzione il FTSE Italia Star
(+0,11%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Buzzi
(+3,18%), Fincantieri
(+2,22%), Unicredit
(+2,16%) e A2A
(+2,04%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Inwit
, che ha archiviato la seduta a -1,68%. Ferrari
scende dell'1,56%.
Sostanzialmente debole Lottomatica
, che registra una flessione dell'1,35%.
Si muove sotto la parità ENI
, evidenziando un decremento dell'1,03%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Sesa
(+2,69%), Cementir
(+2,52%), De' Longhi
(+2,15%) e Maire
(+1,75%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su D'Amico
, che ha terminato le contrattazioni a -3,12%.
Calo deciso per Rai Way
, che segna un -2,55%.
Sotto pressione Technogym
, con un forte ribasso dell'1,93%.
Soffre Reply
, che evidenzia una perdita dell'1,56%.