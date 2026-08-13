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Modesta performance a Piazza Affari in una Europa cauta

Commento, Finanza, Spread
Modesta performance a Piazza Affari in una Europa cauta
(Teleborsa) - Andamento cauto per il FTSE MIB e gli altri listini europei. Bilancio positivo a Wall Street, con l'S&P-500 che vanta un progresso dello 0,76%.

Il tutto in un contesto che continua a beneficiare del calo del petrolio con le prospettive di una domanda più debole, a seguito di un aumento a sorpresa delle scorte di greggio statunitensi e delle previsioni di consumo riviste al ribasso da parte dell'IEA e dell'OPEC.

A ciò si aggiungono gli ulteriori segnali macro incoraggianti che l'inflazione statunitense non stia accelerando, rafforzando l'aspettativa che la Federal Reserve non aumenterà i tassi il mese prossimo.

Nel dettaglio, a luglio, i prezzi alla produzione USA sono rimasti invariati su base mensile, a fronte del calo dello 0,1% di giugno (rivisto da -0,3%). Le attese degli analisti erano per un aumento dello 0,2%. Su base annua i prezzi hanno registrato un incremento del 4,7%, in rallentamento dal +5,5% del mese precedente e a fronte del +4,9% del consensus. I prezzi dei beni e servizi "core", ovvero l'indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell'energia, hanno segnato un +0,2% su mese (+0,4% il mese precedente, rivisto da +0,2%; +0,3% atteso), mentre su anno hanno registrato un +4,2%, in linea con le attese, rispetto al +4,7% di giugno.

Dati che si aggiungono a quelli di ieri dai quali è emersa un'inflazione di luglio sostanzialmente in linea alle aspettative.

L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,154. Perde terreno l'oro, che scambia a 4.369,7 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,89%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 80,14 dollari per barile, con un ribasso del 3,76%.

Lo Spread migliora, toccando i +75 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,88%.

Tra i listini europei poco mosso Francoforte, che mostra un +0,09%, pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,50%, e sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un moderato -0,19%.

Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,21%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 56.470 punti.

Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,25%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,41%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per Nexi, che vanta un progresso del 3,60%.

Buona performance per Fincantieri, che cresce del 2,00%.

Sostenuta Saipem, con un discreto guadagno del 2,00%.

Guadagno moderato per Ferrari, che avanza dell'1,35%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Inwit, che ottiene -1,95%.

Preda dei venditori ENI, con un decremento dell'1,72%.

Tentenna Tenaris, con un modesto ribasso dell'1,43%.

Giornata fiacca per Generali Assicurazioni, che segna un calo dell'1,19%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, D'Amico (+3,62%), Ferragamo (+3,27%), Moltiply Group (+2,66%) e Pirelli (+2,23%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Alerion Clean Power, che ottiene -3,29%.

Si concentrano le vendite su Safilo, che soffre un calo del 2,11%.

Piccola perdita per SOL, che scambia con un -1,45%.

Tentenna Cembre, che cede l'1,23%.
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