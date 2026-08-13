Modesta performance a Piazza Affari in una Europa cauta

(Teleborsa) - Andamento cauto per il FTSE MIB
e gli altri listini europei. Bilancio positivo a Wall Street, con l'S&P-500
che vanta un progresso dello 0,76%.
Il tutto in un contesto che continua a beneficiare del calo del petrolio
con le prospettive di una domanda più debole, a seguito di un aumento a sorpresa delle scorte di greggio statunitensi e delle previsioni di consumo riviste al ribasso da parte dell'IEA e dell'OPEC.
A ciò si aggiungono gli ulteriori segnali macro incoraggianti che l'inflazione statunitense non stia accelerando
, rafforzando l'aspettativa che la Federal Reserve non aumenterà i tassi il mese prossimo.
Nel dettaglio, a luglio, i prezzi alla produzione USA
sono rimasti invariati su base mensile, a fronte del calo dello 0,1%
di giugno (rivisto da -0,3%). Le attese degli analisti erano per un aumento dello 0,2%. Su base annua
i prezzi hanno registrato un incremento del 4,7%, in rallentamento dal +5,5% del mese precedente e a fronte del +4,9% del consensus. I prezzi dei beni e servizi "core"
, ovvero l'indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell'energia, hanno segnato un +0,2% su mese (+0,4% il mese precedente, rivisto da +0,2%; +0,3% atteso), mentre su anno hanno registrato un +4,2%, in linea con le attese, rispetto al +4,7% di giugno.
Dati che si aggiungono a quelli di ieri dai quali è emersa un'inflazione di luglio sostanzialmente in linea alle aspettative
.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,154. Perde terreno l'oro
, che scambia a 4.369,7 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,89%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 80,14 dollari per barile, con un ribasso del 3,76%.
Lo Spread
migliora, toccando i +75 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,88%. Tra i listini europei
poco mosso Francoforte
, che mostra un +0,09%, pensosa Londra
, con un calo frazionale dello 0,50%, e sostanzialmente invariato Parigi
, che riporta un moderato -0,19%.
Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,21%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 56.470 punti.
Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,25%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star
(+0,41%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per Nexi
, che vanta un progresso del 3,60%.
Buona performance per Fincantieri
, che cresce del 2,00%.
Sostenuta Saipem
, con un discreto guadagno del 2,00%.
Guadagno moderato per Ferrari
, che avanza dell'1,35%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Inwit
, che ottiene -1,95%.
Preda dei venditori ENI
, con un decremento dell'1,72%.
Tentenna Tenaris
, con un modesto ribasso dell'1,43%.
Giornata fiacca per Generali Assicurazioni
, che segna un calo dell'1,19%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, D'Amico
(+3,62%), Ferragamo
(+3,27%), Moltiply Group
(+2,66%) e Pirelli
(+2,23%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Alerion Clean Power
, che ottiene -3,29%.
Si concentrano le vendite su Safilo
, che soffre un calo del 2,11%.
Piccola perdita per SOL
, che scambia con un -1,45%.
Tentenna Cembre
, che cede l'1,23%.