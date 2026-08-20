Piazza Affari corre sola in un'Europa debole

(Teleborsa) - Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. A Milano guidano Stellantis , Terna , Ferrari e Unicredit . Sempre sul listino milanese occhi puntati su MPS con il cda straordinario esaminare possibili opzioni difensive rispetto all'offerta lanciata da Intesa Sanpaolo.



Gli investitori digeriscono l'annuncio da parte del Tesoro Usa di almeno raddoppiare i buyback di titoli a lunga scadenza a partire da settembre e i verbali della riunione Fed di fine luglio da cui è emerso che i funzionari sono pronti a intervenire sui tassi se l'inflazione rimarrà persistente. Intanto il focus resta anche sui prezzi del petrolio che salgono ancora dopo nuove tensioni in Medioriente: il presidente USA Trump ha minacciato ritorsioni economiche contro qualsiasi Paese che offra «qualsiasi forma di sostegno» all'Iran.



Sul fronte macro in Germania a luglio si sono registrati prezzi alla produzione in aumento su base annua del 3,0%, in accelerazione rispetto al +1,8% del mese precedente e a fronte del +2,7% del consensus.



Sostanzialmente stabile l' euro / dollaro USA , che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,168. Perde terreno l' oro , che scambia a 4.484,3 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,85%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,33%.



Lo Spread peggiora, toccando i +81 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,05%.



Tra le principali Borse europee piccola perdita per Francoforte , che scambia con un -0,38%, tentenna Londra , che cede lo 0,25%, e trascurata Parigi , che resta incollata sui livelli della vigilia.



Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,37%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share , che arriva a 55.418 punti.



Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,49%); in frazionale calo il FTSE Italia Star (-0,29%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Stellantis (+1,21%), Terna (+0,94%), Unicredit (+0,93%) e Ferrari (+0,92%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Amplifon , che ottiene -4,34%.



Spicca la prestazione negativa di Prysmian , che scende dell'1,58%.



Sostanzialmente debole Avio , che registra una flessione dell'1,43%.



Si muove sotto la parità Unipol , evidenziando un decremento dell'1,20%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, D'Amico (+2,47%), Banca Generali (+2,23%), Pharmanutra (+1,64%) e ERG (+1,44%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su SOL , che continua la seduta con -0,95%.



Contrazione moderata per Sesa , che soffre un calo dello 0,88%.



Sottotono Ferragamo che mostra una limatura dello 0,64%.



Deludente WIIT , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:



Giovedì 20/08/2026

01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -680 Mld ¥; preced. -406,9 Mld ¥)

08:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,3%)

08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,7%; preced. 1,8%)

14:30 USA: PhillyFed (atteso 24,1 punti; preced. 41,4 punti)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 209K unità).

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